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  4. На Украине назвали новую дату отвода сил в Петровском

На Украине назвали новую дату отвода сил в Петровском

, 8:56 Эфирная новость 61

Развод состоится в том случае, если сохранится режим тишины и не будут вестись обстрелы.

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Фото, видео: DPA/TASS, 5-tv.ru

На Украине назвали новую дату разведения сил в районе Петровского в Донбассе. Это 8 ноября. Ранее запланированная на 4 число операция с треском провалилась.

По мнению украинских силовиков, из-за нарушения режима тишины со стороны ополченцев. Однако, и защитники Донбасса, и сами местные жители утверждают — это ВСУ регулярно их обстреливает. За ситуацией на месте событий следит корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Киев потребовал от России возвращения задержанных в Керченском проливе кораблей.

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