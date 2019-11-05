На Украине назвали новую дату отвода сил в Петровском

На Украине назвали новую дату разведения сил в районе Петровского в Донбассе. Это 8 ноября. Ранее запланированная на 4 число операция с треском провалилась.

По мнению украинских силовиков, из-за нарушения режима тишины со стороны ополченцев. Однако, и защитники Донбасса, и сами местные жители утверждают — это ВСУ регулярно их обстреливает. За ситуацией на месте событий следит корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Киев потребовал от России возвращения задержанных в Керченском проливе кораблей.