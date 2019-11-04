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Киев потребовал от России возвращения задержанных в Керченском проливе кораблей

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Глава МИД Незалежной Вадим Пристайко направил соответствующую ноту российской стороне.

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Фото, видео: РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым, 5-tv.ru

Тема:
Конфликт в Керченском проливе 259

Глава МИД Украины Вадим Пристайко потребовал от России возвращения кораблей, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Об этом он заявил на пресс-конференции с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу в Киеве.

Пристайко заявил, что соответствующая нота уже направлена российской стороне. В ней содержится требование сообщить Украине дату и место, когда корабли можно будет забрать.

Речь идет о катерах «Бердянск» и «Никополь» и буксире «Яны Капу». Судна были задержаны российскими пограничниками, а вместе с ними и их экипажи общей численностью 24 человека. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу для их остановки.

Как сообщал ранее 5-tv.ru все задержанные вернулись на родину в рамках обмена заключенными, состоявшегося 7 сентября текущего года.

Тема:
Конфликт в Керченском проливе 259
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