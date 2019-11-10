Лолита Милявская требует признать свой брак с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым фиктивным! Почему певица считает девять лет семейной жизни со спортсменом ошибкой? И как она отреагировала на новую возлюбленную Дмитрия? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Малолетки — это одноразовое удовольствие, — считает певица Лолита и продолжает: — Я баба такая, которую все всю жизнь потом забыть не могут».

Летом этого года певица Лолита объявила: ее брак с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым подошел к концу. При этом артистка призналась: сердце бывшего мужа давно занято другой. Тогда певица заявила: они расстались мирно и приняли решение остаться друзьями.

Однако теперь Милявская кардинально поменяла свое мнение. Она требует признать свой девятилетний брак фиктивным. Лолита утверждает: спортсмен с самого начала не собирался строить с ней семью.

«Конечно, она переживает, ей больно, неприятно. Учитывая, что вскрываются обстоятельства, оказывается, что Дмитрий вел какие-то параллельные истории в тот момент, когда Лолита была на гастролях, зарабатывала деньги для семьи, заботилась о домашнем очаге, о Дмитрии и так далее», — рассуждает звездный адвокат Сергей Жорин.

Меньше года назад пара светились от счастья. Лолита и Дмитрий признавались друг другу в любви. А теперь певица называет бывшего мужа раздражителем.

«Еще из моей жизни, слава Богу, исчез раздражитель, из-за которого была и психосоматика, и неконтролируемый набор веса. Выгнала парня, и сразу вес пошел вниз», — поделилась с поклонниками певица во время прямого эфира на личной странице в Instagram.

Именно Иванов первым подал на развод. Однако на заседание суда не явился. При этом он уверяет: Лолита начала войну против него первой.

«Есть информация, что он объявил стоимость три миллиона рублей за участие в одном шоу на одном из федеральных каналов. Таким образом он решил заработать на расторжении брака», — поделился неприятной информацией Сергей Жорин.

Певица не скрывает: она очень тяжело переживала разрыв. Много плакала. На одном из концертов рядом с залом даже дежурила скорая. Врачи были готовы в любую минуту оказать Милявской помощь.

Только сейчас Лолита начинает приходить в себя. Ее гастрольный график расписан на год вперед. 55-летняя артистка всерьез намерена начать новую жизнь.

«Ребята, все кто зарабатывает меньше меня — не подходите, все, кто не состоялся до меня — не подходите. Малолетками не интересуюсь», — грубо заявляет певица.

Неделю назад журналистам стало известно имя той, ради кого Иванов оставил бывшую жену. Девушку зовут Ольга Кулиева, ей 40 лет. Ольга, так же, как и сам Дмитрий, родом из Белоруссии. По профессии — косметолог. Она живет в Москве, где у нее своя клиника. У Кулиевой есть 14-летняя дочь.

СМИ утверждают: Иванов начал встречаться с Кулиевой, еще будучи женатым на Лолите! Якобы они вместе ездили на свадьбу к его другу в Литву.

«Знаете, что, когда брак — работа, то он должен пойти *****. Потому что брак — это удовольствие. Это исключительно удовольствие!», — не стесняется в выражениях Милявская.

Лолита никогда не скрывала, что зарабатывала намного больше мужа. К примеру, гонорары только за одно ее выступление на корпоративе могут доходить до трех миллионов рублей. В то время как персональная тренировка с Дмитрием Ивановым стоит пять тысяч. Раньше этот факт Милявскую не смущал. Однако теперь, судя по всему, звезда поменяла свое мнение.

«Я сразу говорю, что мужик должен содержать семью и должен состояться во всех смыслах. Во всех смыслах, быть без комплекса, без заниженной самооценки, это очень важно для семейной жизни. Я прилично зарабатываю, поэтому мужик должен зарабатывать, чтобы тратить на женщину», — заявляет артистка.

Лолита и Дмитрий заключили брачный контракт. Они подписали его спустя месяц после свадьбы. Согласно документу, супруги после развода остаются с тем же имуществом, которым владели до бракосочетания.

«Именно Лолита убедила Дмитрия прийти к нотариусу и подписать этот брачный контракт. Поэтому то, что говорит Дмитрий сейчас — это не соответствует действительности. Но если Дмитрий будет публично распространять недостоверную информацию, то нам придется так же публично обнародовать те или иные обстоятельства, касающиеся его так называемой семейной жизни», — утверждает адвокат Сергей Жорин.

Последует ли косметолог из Белоруссии примеру своей предшественницы? Ведь, судя по всему, ей есть чего опасаться. Лолита уже прокомментировала новый роман Дмитрия и назвала Ольгу «новой жертвой».

Поклонники признаются: не дадут любимую артистку в обиду!

«Но он, конечно, идиот, то что упустил такую женщину, да. Такую женщину упускать нельзя», — с грустью в голосе говорит фанатка Елена Хорикова.

Никто не мог и предположить, что мирное, на первый взгляд, расставание, обернется таким скандалом. Удастся ли Лолите доказать корыстные намерения бывшего супруга и продолжит ли Дмитрий отстаивать свое мнение в суде?

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пятый муж Лолиты назвал причину их развода.