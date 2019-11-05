Сколько стоит выступление российских звезд на корпоративе?

Ни для кого не секрет, что представители российского шоу-бизнеса не брезгают шабашками на так называемых корпоративах. Видеть на своем празднике приглашенную знаменитость мечтают многие, как частные лица, так и крупные предприятия. Особенный спрос на звезд возникает накануне новогодних каникул. Сайт KP.RU выяснил, сколько придется выложить из кармана желающим видеть любимого артиста у себя на торжестве.

Певица Наргиз после череды скандалов и разрыва с ней контракта продюсером Максимом Фадеевым отныне исполняет малоизвестные песни, а также хиты из репертуара Аллы Пугачевой. Финалистка «Голоса» берет за это один миллион 800 тысяч рублей. Ранее ее гонорар был несколько выше, благодаря композициям Максима Фадеева, которые сейчас она не может использовать из-за наложенного запрета. Издание отмечает, что у Наргиз можно выпросить скидку. В этом случае она споет за полтора миллиона рублей.

Самые востребованные представители шоу-бизнеса в «торги» с заказчиками не вступают. Хотите?! Платите! Полина Гагарина, у которой, что ни песня, то хит, оценивает свои выступления на корпоративе в декабре в три с половиной миллиона рублей. В такую же сумму обойдется и Дима Билан.

Светлана Лобода обычно объявляет гонорар за свой концерт на праздниках 4,9 миллиона рублей. В отдельных случаях, например, при выезде за границу, сумма вырастет. За «срочное» выступление в США на свадьбе певице недавно заплатили 28,5 миллиона рублей.

Ветераны сцены в настоящий момент востребованы не менее. Григорий Лепс споет за семь миллионов рублей. При этом его расценки после 20 декабря становятся выше на 20%. Николай Басков берет 3,5 миллиона рублей, а перед Новым годом завышает цену.

Алла Пугачева, в отличие от других, рассматривает условия каждого заказа в индивидуальном порядке. Декабрьская цена может достигать 21 миллиона рублей. Стоит отметить, что Примадонна и ее супруг Максим Галкин в сам Новый год принципиально не работают.

Группировка «Ленинград» и Сергей Шнуров исполнят для вас «Лабутены» и «В Питере пить» 31 декабря за 21 миллион рублей. В другие дни предновогоднего месяца стоимость работы музыкантов в три раза ниже.

Некоторые представители цеха телеведущих стоят не меньше. Иван Ургант получает за ведение корпоратива 3,5 миллиона рублей. Его новогодняя наценка может достигать 40% от указанной суммы. За аналогичный гонорар работают Гарик Харламов и Павел Воля. А Лера Кудрявцева и Игорь Верник «стоят» подешевле — два миллиона и один миллион рублей соответственно.

Поющая телеведущая Ольга Бузова вела корпоративы в декабре 2016 года всего за 600 тысяч рублей. Однако с тех пор размер ее гонорара вырос в три раза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что звезды тратят заработанные на новогодних корпоративах миллионы.