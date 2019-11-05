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  4. Последнюю группу белух из «китовой тюрьмы» подготовили к перевозке

Последнюю группу белух из «китовой тюрьмы» подготовили к перевозке

, 17:31 Эфирная новость 22

Пока завершающей спецоперации мешает обрушившийся на Приморье шторм. Как только ветер утихнет, полсотни млекопитающих отвезут в бухту Успения в Японском море.

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Фото, видео: ТАСС / Юрий Смитюк, 5-tv.ru

Последнюю группу белух из так называемой «китовой тюрьмы» готовятся выпустить на волю. Правда, спецоперацию пока приостановили.

Мешает шторм, который обрушится на Приморский край с минуты на минуту. Как только ветер утихнет, полсотни млекопитающих отвезут в бухту Успения в Японском море.

Сейчас белухи находятся в специальном вольере. Часть из них уже погрузили на научно-исследовательские суда. Процесс этот не быстрый. Некоторые особи весят до 500 килограммов. Животных по очереди поднимают с помощью грузового крана. На палубе их помещают в небольшие бассейны, а за здоровьем следят — ветеринары.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первую группу косаток и белух выпустили в море еще летом.

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