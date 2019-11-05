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  4. В Иркутской области пресечена масштабная вырубка леса

В Иркутской области пресечена масштабная вырубка леса

, 18:42 Эфирная новость 40

Ущерб превышает восемь с половиной миллионов рублей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, 5-tv.ru

В Иркутской области сотрудники полиции с коллегами из прокуратуры и ФСБ пресекли масштабные рубки леса.

Организованная преступная группа действовала на территории одного из районов. Воровали с размахом: ущерб превышает восемь с половиной миллионов рублей. Оперативникам удалось задержать 12 злоумышленников, среди которых организатор незаконного бизнеса.

«Предполагаемому организатору и двум активным участникам группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В ходе обыска у черных лесорубов изъяты тяжелая лесозаготовительная техника и дорогие автомобили. Возбуждено сразу несколько уголовных дел.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин потребовал навести порядок в лесной отрасли. В особенности, в Иркутской области.

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