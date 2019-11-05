Умер докладывавший о ходе 5-дневной войны в Южной Осетии генерал-полковник Ноговицын

Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Анатолий Ноговицын, известный как ведущий регулярных пресс-конференций во время грузино-осетинского конфликта 2008 года, скончался 5 ноября на 68-м году жизни, об этом сообщается на форуме выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ) противовоздушной обороны.

Анатолий Ноговицын родился 29 апреля 1952 года в Барышевке Семипалатинской области Казахской ССР. В 1973 году окончил АВВАКУЛ с золотой медалью. В 1980 году завершил учебу в Военной командной академии противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза Жукова. В 1994 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил России.

В июле 2008-го был назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ — председателем Военно-научного комитета Генерального штаба ВС РФ. Доктор военных наук.

Широкую известность генерал-полковник приобрел в качестве ведущего регулярных пресс-конференций во время грузино-осетинского конфликта 2008 года, в ходе которых озвучивал практически все официальные заявления от имени Генерального штаба ВС РФ.

25 мая 2012 года указом президента РФ освобожден от занимаемой должности и уволен с военной службы в отставку по достижении предельного возраста пребывания на военной службе.

Награжден орденами Красной Звезды и «За военные заслуги», медалями, орденом Почета Республики Южная Осетия.

О причинах смерти Анатолия Ноговицына и дате похорон не сообщается.

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