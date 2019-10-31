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Легендарный советский ученый Дмитрий Поспелов скончался в Москве

, 12:16 212

Родоначальник советской школы искусственного интеллекта ушел из жизни в возрасте 86 лет.

Фото: Wikipedia.org

Выдающийся советский и российский ученый Дмитрий Поспелов скончался в возрасте 86 лет в Москве. До своего 87-летия профессор не дожил чуть больше двух недель.

Как стало известно 5-tv.ru, ученый умер в своей квартире 30 октября. Рядом с ним была внучка. Она и вызвала медиков.

Дмитрий Поспелов родился 19 декабря 1932 года. В возрасте 24 лет он окончил механико-математический факультет МГУ. Следующие 12 лет работал в Московском энергетическом институте. В 1968 году стал профессором МФТИ. С тех пор и до 1998-го работал в Вычислительном центре РАН на должности завещающего отделом проблем искусственного интеллекта.

Поспелов был специалистом в области новых методов управления сложными системами. Также занимался созданием принципиально новых электронно-вычислительных машин (ЭВМ). Считается основоположником советской школы искусственного интеллекта.

За годы профессиональной деятельности написал 20 монографий и более трех сотен научных статей. Среди его учеников пять докторов наук и более 50 кандидатов наук.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти еще одного выдающегося советского деятеля. В день своего рождения скончался диссидент Владимир Буковский.

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