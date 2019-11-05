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  4. Лариса Гузеева честно призналась, что не похудела, а просто «правильно встала»

Лариса Гузеева честно призналась, что не похудела, а просто «правильно встала»

, 16:45 Фото 169

Поклонникам актрисы, увидевшим ее свежее фото в соцсетях показалось, что она сбросила вес.

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Фото, видео: Instagram @_larisa_guzeeva_

Лариса Гузеева удивила поклонников новым образом и редкой для звезды шоу-бизнеса откровенностью. Телеведущая опубликовала в Instagram селфи, сделанное перед вечеринкой. На нее Гузеева собралась в распахнутой черной рубашке и полупрозрачном топе, сквозь который просвечивает черное белье.

«На вечеринку с коллегами. Фестиваль А. Суриковой. Спасибо, мои дорогие. Я буду самой скромной», — подписала снимки артистка.

Instagram @_larisa_guzeeva_

На снимок отреагировали не только поклонники, но и коллеги.

«Роскошно выглядишь», — откликнулась Алика Смехова.

«Ой, похудела как хорошо», — заметила Дана Борисова.

«Нет. Встала правильно», — ответила ей Гузеева.

Она также честно призналась, что использовала фотошоп. А на советы подписчиков не красить волосы в светлый цвет и оставаться натуральной отрезала:

«Натурально носите сами. Мне нельзя — я актриса».

Тем не менее фанаты не скупятся на комплименты любимой актрисе.

«Хороша! Даже „скромная“, ну ооочень хороша!»

«Красота! Можно и не скромничать».

«Ох, этот взгляд! Обожаю!»

«Вы постройнели!» — восхищаются комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Максим Галкин подколол Ларису Гузееву, выложив в интернет ролик с ее неудачными дублями.

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