«Нарцисс!» Шаляпин одарил Цымбалюк-Романовскую дорогими мехами на камеру

Прохор Шаляпин привел свою возлюбленную Виталину Цымбалюк-Романовскую в салон меховых изделий. В бутике звездная пара выбрала пианистке новую шубку. Видео с шопинга чета знаменитостей опубликовала в Instagram.

Исполнительница долго красовалась перед зеркалом и примерила верхнюю одежду бежевого, бордового и даже василькового цвета. Однако необычные оттенки показались звезде не практичными, поэтому выбор остановился на черном манто длиной ниже колен с высоким воротом.

«Сама себе завидую! Спасибо за прекрасный и неожиданный сюрприз. Желаю всем прекрасного настроения и волшебной зимы», — подписала пост знаменитость.

Поклонники Виталины Цымбалюк-Романовской пришли в восторг от благородного поступка ее избранника. Фанаты хвалили Прохора Шаляпина за щедрость и мужское великодушие. Также подписчики отметили — пара выглядит так, будто прожила вместе уже не один десяток лет. По мнению пользователей соцсети, звездная чета друг другу очень подходит.

«Красивенько, молодцы»;

«Отличная пара»;

«Как же вы хороши и милы»;

«Прохор молодец! Таким должен быть мужчина, шедрым», — написали фолловеры.

Однако в комментариях к публикации с шубой отметилось несколько злопыхателей Прохора Шаляпина. Так, один из юзеров уличил певца в «показухе».

«А Проша только под камерами подарки делает? Нарцисс!» — заявил хейтер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Прохор Шаляпин не впечатлил фанатов оголенной грудью.