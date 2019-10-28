«Мужского в вас не осталось»: Прохор Шаляпин не впечатлил фанатов оголенной грудью

Певец Прохор Шаляпин расстроил часть женщин из плеяды своих подписчиков фотографией из Кисловодска, пишет Утро.ру. Певец поделился в Instagram снимком, на котором сидит на балконе в голубом халате, закинув ногу на ногу. Его грудь обнажена. Она-то и стала причиной упреков со стороны фанаток.

В комментариях артисту написали, что он не в лучшей физической форме. Нынешнему спутнику экс-супруги Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской явно не мешает подкачать мышцы.

Instagram @shalyapin_official

Некоторые пошли дальше и забеспокоились о здоровье Прохора, а кто-то задумался, почему артист так часто выезжает на отдых без возлюбленной. Впрочем, вероятнее всего, дама на месте — за фотоаппаратом.

«А где Виталина, почему не с вами?»

«Когда же Прохор так уработался, что все время отдыхает?»

«Я думала сослепу, что это тетенька сидит. Что-то вы высохли, совсем мужского в вас не осталось. Вам нужно срочно в спортзал — немного накачаться», —написали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что флирт Прохора Шаляпина с Аленой Кравец попал на видео.