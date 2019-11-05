Государственная Дума РФ во вторник приняла в первом чтении законопроект о восстановлении системы вытрезвителей. Предполагается, что полномочиями для организации данных учреждений будут переданы регионам.
В Россию возвращаются вытрезвители
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о восстановлении в РФ системы вытрезвителей.
Фото: ТАСС / Леонид Свердлов
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