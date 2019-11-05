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В Россию возвращаются вытрезвители

, 16:26 Срочная новость 34

Госдума приняла в первом чтении законопроект о восстановлении в РФ системы вытрезвителей.

Фото: ТАСС / Леонид Свердлов

Государственная Дума РФ во вторник приняла в первом чтении законопроект о восстановлении системы вытрезвителей. Предполагается, что полномочиями для организации данных учреждений будут переданы регионам.

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