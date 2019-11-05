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  4. Президент Боливии чуть не погиб в авиакатастрофе на глазах нации

Президент Боливии чуть не погиб в авиакатастрофе на глазах нации

, 21:21 Эфирная новость 79

Борт с Эво Моралесом на борту долго не мог набрать нужную высоту.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Vanessa Carvalho, 5-tv.ru

Президент Боливии чуть не погиб в авиакатастрофе. Причем на глазах сотен очевидцев.

Вертолет, в котором находился Эво Моралес, совершил экстренную посадку в горной местности. Неприятности начались еще при взлете. Борт долгое время не мог набрать нужную высоту и вынужден был приземлиться на автостоянку одного из поселков.

Моралес в результате происшествия не пострадал. ЧП произошло во время рабочей поездки президента — он летел на открытие новой дороги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о приезде президента Боливии Эво Моралеса в Москву, где он провел продуктивную встречу с Владимиром Путиным.

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