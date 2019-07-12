Россия поможет Боливии построить межокеанский железнодорожный коридор

, 4:57 Эфирная новость 26

В Москву с официальным визитом прибыл президент южно-американского государства Эво Моралес.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

Президент Боливии прибыл в Москву с официальным визитом. Переговоры с Владимиром Путиным прошли в теплой атмосфере. Эво Моралес не скрывает своей нелюбви к капитализму и США и симпатии к России, подкрепленной сотрудничеством в различных сферах.

«Наши крупные компании вкладывают заметные ресурсы. Газпром вложил полмиллиарда долларов в развитие нефтегазовой сферы. Росатом возводит центр ядерных исследований в вашей стране. В Боливии востребована наша техника, в том числе автомобильная», — заявил на встрече Владимир Путин.

«Многие наши студенты учатся в российских вузах. Такое сотрудничество будем развивать и дальше. Наши страны придерживаются похожего подхода, что государства должны действовать суверенно и независимо на международной арене. И развивать двусторонние отношения», — ответил в свою очередь президент Боливии.

Также Россия поможет расширить аэропорт в городе Санта-Круз, построить межокеанский железнодорожный коридор. Кроме того, стороны подписали договор о политическом сотрудничестве.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о встрече президентов России и Боливии.

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