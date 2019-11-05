«В шоке просто!» Анна Хилькевич напугала детей подписчиков жуткими масками

Анна Хилькевич опубликовала в Instagram забавный ролик с детьми. Вместе с двумя дочками Арианной и Марией актриса, использовав фильтры Snapchat, перевоплотились в жутких беззубых кровожадных пиратов. При этом, младшая наследница актрисы испуганно смотрела на экран смартфона и не до конца понимала, что происходит. Подписчики в комментариях заметили — артистка шокировала и их детей тоже.
«Какое-то фото страшноватое»;
«Мелкая в шоке просто»;
«Блин! А мои малыши испугались!»
«Ребенок вообще не понимает, что происходит», — написали фолловеры.
Анна Хилькевич от подобных комментариев вовсе не расстроилась. Актриса лишь иронично отметила — дочки в масках бородатых пиратов стали походить на своего отца.
«Армянский ген сработал. А взгляд вообще твой… Проникновенный такой!» — шутливо подписала пост знаменитость, отметив в нем супруга армянского происхождения Артура Волкова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Хилькевич смутила фанатов фото в странной позе.