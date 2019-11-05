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  4. «В шоке просто!» Анна Хилькевич напугала детей подписчиков жуткими масками

«В шоке просто!» Анна Хилькевич напугала детей подписчиков жуткими масками

, 21:59 Видео 175

Актриса всего лишь хотела развлечься с фильтрами в Snapchat.

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Фото, видео: Instagram @annakhilkevich

Анна Хилькевич опубликовала в Instagram забавный ролик с детьми. Вместе с двумя дочками Арианной и Марией актриса, использовав фильтры Snapchat, перевоплотились в жутких беззубых кровожадных пиратов. При этом, младшая наследница актрисы испуганно смотрела на экран смартфона и не до конца понимала, что происходит. Подписчики в комментариях заметили — артистка шокировала и их детей тоже.

«Какое-то фото страшноватое»;

«Мелкая в шоке просто»;

«Блин! А мои малыши испугались!»

«Ребенок вообще не понимает, что происходит», — написали фолловеры.

Анна Хилькевич от подобных комментариев вовсе не расстроилась. Актриса лишь иронично отметила — дочки в масках бородатых пиратов стали походить на своего отца.

«Армянский ген сработал. А взгляд вообще твой… Проникновенный такой!» — шутливо подписала пост знаменитость, отметив в нем супруга армянского происхождения Артура Волкова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Хилькевич смутила фанатов фото в странной позе.

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