«Зенит» в домашнем матче проиграл немецкому «РБ Лейпциг»

Футбольный клуб «Зенит» не смог отыграться в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «РБ Лейпцигом». Матч завершился со счетом 0:2.

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский». Первый гол немцы из «РБ Лейпциг» забили в ворота «Зенита» на исходе первого тайма. Решающий удар по мячу нанес полузащитник Диего Дамме.

Второй гол в середине второго тайма забил Марсель Забитцер. Он сумел выйти один на один с вратарем сине-бело-голубых Михаилом Кержаковым, а после, обыграв его, закатил мяч в ворота.

Как сообщал 5-tv.ru, прошедший матч был для «Зенита» возможностью отомстить «РБ Лейпциг» за предыдущую встречу. Ранее сине-бело-голубые проиграли немцам со счетом 2:1.