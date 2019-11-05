«Зенит» даст реванш обидчикам из немецкого «РБ Лейпциг»

В Санкт-Петербурге 5 ноября «Зенит» сможет отыграться в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом». Предыдущая встреча клубов завершилась победой немецких футболистов со счетом 2:1.

Матч «Зенита» и «РБ Лейпцига» пройдет на стадионе «Крестовский» в 20:55 по московскому времени. Судьей на встрече выступит израильтянин Орель Гринфельд.

Если петербургская команда одержит победу над немцами, то она займет первое место в группе и почти точно отправится на еврокубковую весну, пишет сайт Sport24. Однако главная встреча все-таки впереди. Речь идет о поединке «Зенита» с «Лионом» 27 ноября на «Газпром Арене». Эксперты сходятся во мнении — россияне с большой долей вероятности должны выиграть в домашних матчах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче группового этапа Лиги Чемпионов.