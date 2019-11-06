Фронтовик снова оставил свой автограф на «Рейхстаге» спустя почти 75 лет

Новая надпись появилась на стене «Рейхстага», являющейся частью инсталляции «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев» в Музее Победы. Автограф оставил Ростислав Дмитриевич Битянов — впервые он расписался на немецком парламенте 2 мая 1945 года.

Новая надпись появилась рядом с историческими фразами: «Мы из Москвы», «А мы с Волги», и «Киев — Берлин». Почти 75 лет назад Ростислав Дмитриевич написал на стене «Рейхстага» следующее: «Сталинград — Берлин, Битяновы. 2.V.45г.».

Теперь он нанес эти же слова на реконструированном фрагменте стены немецкого парламента. Во время церемонии фронтовик рассказал о взятии Берлина и своих впечатлениях. Также он удивился повышенному вниманию к его личности.

«Откровенно говоря, для меня несколько удивительно такое внимание к моей персоне. Я простой, простой солдат войны. Таких там был миллион. Не все они, к сожалению, дожили до Победы и до сегодняшнего дня. Поэтому все те добрые слова, все те высказывания в мой адрес я отношу к тем людям, которые во время войны и на фронте, и в тылу ковали Победу», — сказал он.

Фронтовик отметил, что торжество оживило в его памяти эмоции тех далеких лет. После этого старшеклассники зачитали фрагменты из мемуаров Битянова. Экземпляр книги «Я расписался на Рейхстаге…» автор подарил Музею Победы.

Ростислав Дмитриевич Битянов родился в одном из сел Одесской области 5 апреля 1926 года. Фашисты заняли Украину, когда ему было 14 лет. В первые годы войны юноша примкнул к партизанскому отряду. Затем он принял участие в «рельсовой» войне на Курской дуге.

В ряды Красной Армии Ростислав Дмитриевич вступил в 1944 году. Он участвовал в освобождении лагеря смерти «Майданек» в Польше и в штурме Берлина, в составе третьей ударной армии первого Белорусского фронта.

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