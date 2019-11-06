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Водительское удостоверение Брежнева выставят на торги в Москве

, 7:29 Эфирная новость 13

Начальная цена лота оценивается в 1,5 миллиона рублей.

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Фото, видео: ТАСС / Владимир Мусаэльян, 5-tv.ru

Водительское удостоверение Леонида Брежнева выставят на торги в Москве. Начальная цена лота — полтора миллиона рублей. Документ выдали генеральному секретарю 10 декабря 1976 года — всего за несколько дней до 70-летнего юбилея Леонида Ильича. Такой шуточный подарок сделал ему министр внутренних дел.

Состояние артефакта отличное. Судя по всему, предъявлять его владельцу приходилось нечасто. Любопытно, что водитель был допущен к управлению всеми категориями транспортных средств от А до Е. Также с молотка уйдет и талон предупреждений за нарушения — без единой отметки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что драгоценности Людмилы Зыкиной выставят на аукционе в Москве.

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