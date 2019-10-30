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  4. Драгоценности Людмилы Зыкиной выставят на аукционе в Москве

Драгоценности Людмилы Зыкиной выставят на аукционе в Москве

, 10:18 161

Главным лотом станут любимые серьги певицы с бриллиантами старинной огранки и сапфирами в 17 каратов

Фото: www.globallookpress.com / Lev Sherstennikov

Драгоценности Людмилы Зыкиной выставят на торги Московского аукционного дома, сообщает телеканал РЕН ТВ. Часть денег от продажи коллекции наследники народной артистки СССР используют, чтобы увековечить ее память.

На аукционе представят ювелирные изделия и личные вещи певицы — всего около 40 лотов. Главным из них станут любимые серьги певицы с бриллиантами старинной огранки и сапфирами в 17 каратов. Стартовая цена лота — миллион рублей. С такой же стоимостью начнут торги за колье бакинских мастеров из белого и желтого золота со 127 бриллиантами. Говорят, его преподнес артистке экс-президент Азербайджана Гейдар Алиев.

Также на торги выставят изделия из белого и желтого золота, серебряную брошь «Снежинка» с гранатами-пиропами и золотую брошь «Павлин» с бирюзой.

Ранее 5-tv.ru писал, что петербуржец продает барабан ударника группы «Кино» за полтора миллиона рублей.

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