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Экс-дипломат США призвал Вашингтон признать Крым российским

, 7:22 36

Деннис Ортблад считает, что признание полуострова частью РФ позволит Западу наладить отношения с Москвой.

Фото: ТАСС / Сергей Мальгавко

Власти США должны признать Крым российским, если хотят наладить отношения с РФ. Так считает бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад. Мнением он поделился на страницах журнала National Interest.

Обычно для воздействия на какое-либо государство власти США используют санкции. Однако на Россию экономические рестрикции не возымели должного эффекта, отмечает в своей статье экс-дипломат.

Он считает, что признание Крыма российским разумно по двум причинам, пишет «Экономика сегодня». Во-первых, из-за общей истории полуострова и России. Во-вторых, из-за того, что крымчане говорят преимущественно на русском языке.

Кроме признания Крыма российским, для улучшения отношений Ортблад считает необходимым сделать еще ряд шагов. А именно: возобновить переговоры о контроле над вооружениями, пересмотреть роль НАТО, а также снова начать обмен студентами.

Ранее в National Interest появилась другая интересная статья. Как сообщал 5-tv.ru, в ней американские журналисты рассказали, как США помогли экономике России.

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