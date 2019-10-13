Американские журналисты рассказали, как США случайно улучшили экономику России

Политики США непреднамеренно предоставили России новые возможности для расширения энергетического влияния, пишет аналитическое издание National Interest. Санкции против Каракаса и Тегерана ослабили видных российских конкурентов на рынке нефти и побудили многих бывших потребителей венесуэльской и иранской нефти обратиться в Москву.

По некоторым оценкам, санкции США дали российским нефтяным компаниям дополнительную прибыль в размере 905 миллионов долларов. Даже сами Соединенные Штаты увеличили потребление российской нефти после введения санкций против Венесуэлы. В первом квартале 2019 года экспорт «черного золота» из России в США достиг шестилетнего максимума.

В довесок к этому по мере усиления торговой войны между США и Китаем Пекин все больше смотрит на своего северного соседа как на надежного поставщика энергии. В 2016 году Россия уже превзошла Саудовскую Аравию как крупнейшего поставщика нефти в КНР. А до начала 2020 года РФ собирается завершить строительство газопровода «Сила Сибири» в Китай. Газопровод будет ежегодно поставлять 38 миллиардов кубометров природного газа в КНР, что делает Пекин вторым по величине потребителем «голубого топлива» в мире.

Недальновидными оказались и действия Европейского совета против России, считают американские журналисты. После начала украинского кризиса Европа говорила о снижении своей энергетической зависимости от Москвы. В ответ на присоединение Крыма к РФ в 2014 году Евросовет призвал государства-члены ЕС расширить круг поставщиков газа, чтобы отучить континент от российского топлива.

Однако несмотря на взаимное подозрение Москвы и Брюсселя, российский экспорт газа в Европу в последние годы фактически увеличился. Продажи «Газпрома» континенту и его доля на этом газовом рынке достигли рекордных максимумов в 2018 году.

После завершения строительства двух новых газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» в этом году Москва будет продавать Европе дополнительные 86,5 миллиарда кубометров этого ресурса. В условиях сокращения внутренней добычи «голубого топлива» на континенте его энергетические потребности могут быть удовлетворены только за счет импорта российского газа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия не намерена расширять список поставщиков газа на Украину.