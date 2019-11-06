  1. Пятый канал
  4. «Растяжка и аквафитнес»: Анастасия Задорожная поделилась секретами стройности

«Растяжка и аквафитнес»: Анастасия Задорожная поделилась секретами стройности

, 8:07 214

Певица и актриса рассказала о строгих принципах, которые она соблюдает ради красивой фигуры.

Фото: ТАСС / Александр Полегенько

Анастасия Задорожная раскрыла свой секрет похудения. Как оказалось, 34-летняя актриса никогда не занималась профессиональным спортом.

Более того — Задорожная даже не пользуется беговой дорожкой. Об этом она рассказала изданию WomanHit.ru. Впрочем, силовые спортивные занятия и бег в жизни Анастасии были — когда-то она даже занималась тайским боксом. Однако монотонность таких тренировок была ей не по душе — и артистка нашла им замену.

Сейчас Анастасия активно занимается растяжкой и аквафитнесом. Актриса дополняет занятия в воде кардиопоясом и часами для отслеживания пульса. Такие тренировки ей нравятся гораздо больше тех, что были раньше.

«Мне вообще нравится заниматься в воде, потому что это комфортнее, ты работаешь исключительно со своим весом. Такая тренировка более затратна, чем час на беговой дорожке», — заявляет певица.

При этом Анастасия соблюдает график питания и ест каждые три часа — между основными приемами пищи обязательно устраивает перекус. По словам звезды, она не отходит от этого принципа, даже если спала совсем мало, а после пробуждения планируется перелет в другой город.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Стриженова призналась, как ей удалось похудеть на 12 килограммов за полгода.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.25
-0.78 70.42
-1.06
Гороскоп на 6 ноября: Львы, настало время пить шампанское!

Последние новости

9:22
Видео: Снос многоэтажки в Норильске перепугал горожан
9:09
Экс-супруга Джонни Деппа хочет выиграть суд против актера при помощи его медкарты
8:57
«Пришла беда»: Депутат Рады о возвращении «тупых» к власти на Украине
8:49
Из-за сильных дождей в Новгородской области подтоплены дома
8:41
Фото: Анджелина Джоли прикрытая вуалью появится на обложке модного журнала
8:33
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту шести километров

Сейчас читают

Гороскоп на 6 ноября: Львы, настало время пить шампанское!
Екатерина Стриженова призналась, как ей удалось стать «худышкой»
Директор Борисоглебского мясокомбината застрелил на охоте своего водителя

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев