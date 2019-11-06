«Растяжка и аквафитнес»: Анастасия Задорожная поделилась секретами стройности

Анастасия Задорожная раскрыла свой секрет похудения. Как оказалось, 34-летняя актриса никогда не занималась профессиональным спортом.

Более того — Задорожная даже не пользуется беговой дорожкой. Об этом она рассказала изданию WomanHit.ru. Впрочем, силовые спортивные занятия и бег в жизни Анастасии были — когда-то она даже занималась тайским боксом. Однако монотонность таких тренировок была ей не по душе — и артистка нашла им замену.

Сейчас Анастасия активно занимается растяжкой и аквафитнесом. Актриса дополняет занятия в воде кардиопоясом и часами для отслеживания пульса. Такие тренировки ей нравятся гораздо больше тех, что были раньше.

«Мне вообще нравится заниматься в воде, потому что это комфортнее, ты работаешь исключительно со своим весом. Такая тренировка более затратна, чем час на беговой дорожке», — заявляет певица.

При этом Анастасия соблюдает график питания и ест каждые три часа — между основными приемами пищи обязательно устраивает перекус. По словам звезды, она не отходит от этого принципа, даже если спала совсем мало, а после пробуждения планируется перелет в другой город.

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