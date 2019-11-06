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  4. Вооруженная банда атаковала погранзаставу на таджико-узбекской границе

Вооруженная банда атаковала погранзаставу на таджико-узбекской границе

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В результате нападения есть погибшие. Пятнадцать злоумышленников ликвидированы, пятеро задержаны.

Фото: www.globallookpress.com © uwe umstätter

Вооруженная банда из 20 человек в масках атаковала пограничную заставу «Ишкобод» на таджико-узбекской границе в районе Рудаки, сообщает ТАСС. Отмечается, что налетчики сумели завладеть пятью автоматами Калашникова.

«В ночь на 6 ноября 2019 года вооруженная группа, состоящая из 20 неизвестных лиц в масках, с применением огнестрельного оружия напала на пограничную заставу № 4 „Ишкобод“ войсковой части пограничного отряда „Султанабад“», — говорится в сообщении.

В результате проведенных контрмер, пятнадцать бандитов были окружены и ликвидированы. Еще пятерых задержали силовики. В ходе операции погибли солдат пограничных войск и сотрудник МВД Таджикистана.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи. Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что северокорейские рыбаки напали на пограничников РФ в Японском море.

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