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Актер из «Улиц разбитых фонарей» умер на 49-м году жизни

, 12:27 8

Виталий Жигалин почти всю свою творческую жизнь прослужил в Самарском драматическом театре.

Фото: kino-teatr.ru / Дядя Стёпа

Актер Самарского драмтеатра Виталий Жигалин умер накануне на 49-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице театра.

Широкому зрителю Жигалин известен по ролям в популярных детективных сериалах — «Улицы разбитых фонарей», «Тайны Следствия», «Литейный», «Чудой район», «Морские дьяволы», «Ментовские войны» и других.

«На сцене нашего театра Виталий Иванович прослужил почти 25 лет, создав огромное количество многогранных и ярких образов. Он запомнится как импульсивный и харизматичный актер, обладавший сильной творческой энергетикой, как любящий отец, внимательный педагог и Человек с сильным волевым характером», — говорится в сообщении театра.

Виталия Жигалина не стало после продолжительной болезни. О причинах заболевания артиста не сообщается.

Известно, что гражданская панихида состоится в Самаре 8 ноября в помещении Дома Актера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти актера театра Et Cetera Петра Смидовича.

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