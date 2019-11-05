После продолжительной болезни на 67-м году жизни умер актер театра Et Cetera Петр Смидович. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

«Ушел из жизни артист Петр Глебович Смидович. Он долго болел, но мы все верили, что он победит. Все надеялись, что ему поможет операция. Очень горько, очень больно, очень тяжело», — выразили слова соболезнования в театре, которому он посвятил последние 18 лет.

Петр Смидович родился в 1953 году. После окончания Школы-студии МХАТ в конце 70-х годов прошлого столетия пришел в Художественный театр. Как подчеркнули в Et Cetera его очень любили Олег Ефремов и Татьяна Доронина. В начале 2000-х в свой театр его пригласил Александр Калягин, «стараясь помочь ему обрести свой театральный дом».

«Даже самый отрицательный персонаж в его исполнении всегда хоть в чем-то, но вызывал симпатию», — подчеркнули в театре.

В столичной театральной среде он известен ролями в Манджавало в спектакле «Татуированная роза» Уильямса, Антон в «Эльдорадо», Якорев в «Последних», Валерик в «Старом Новом годе», Павлик в спектакле «Валентин и Валентина». Был режиссером, композитором и исполнителем главной роли в спектакле «Полоумный Журден» Булгакова.

В Et Сetera он был занят в постановках — «451 по Фаренгейту», «Борис Годунов», «Ваня и Крокодил», «Комедия ошибок», Король Убю».

Широкому зрителю Петр Смидович известен по ролям в таких известных сериалах, как «Сыщики», «Закон и порядок», «МУР есть МУР».

Инфомация о дате и времени прощания будет сообщена отдельно.