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Блогера Михаила Светова заподозрили в педофилии

, 13:05 330

Следственный комитет РФ инициировал проверку в отношении сторонника люстраций.

Фото: Facebook / mikhail.svetov

Блогера и сторонника люстраций Михаила Светова заподозрили в педофилии. Следственный комитет РФ инициировал в его отношении проверку, сообщает телеканал РЕН.

Отмечается, что предполагаемые деяния Михаила Светова подпадают под статью «Развратные действия», которой предусмотрено максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Известно, что доследственная проверка в отношении блогера начата накануне. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, в течение десяти дней следственные органы должны вынести решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела.

Instagram-аккаунт Михаила Светова был внесен Роскомнадзором в реестр страниц, содержащих запрещенный контент. Блогер публиковал в социальной сети фото полуобнаженных детей.

На своей станице в Twitter Светов сообщил, что получил повестку в Следственный комитет на 8 ноября и намерен явиться туда в назначенное время.

Twitter @msvetov

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец сбежавшей от педофила девочки поймал злоумышленника по горячим следам.

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Блогера Михаила Светова заподозрили в педофилии

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