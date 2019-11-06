Блогера Михаила Светова заподозрили в педофилии

Блогера и сторонника люстраций Михаила Светова заподозрили в педофилии. Следственный комитет РФ инициировал в его отношении проверку, сообщает телеканал РЕН.

Отмечается, что предполагаемые деяния Михаила Светова подпадают под статью «Развратные действия», которой предусмотрено максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Известно, что доследственная проверка в отношении блогера начата накануне. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, в течение десяти дней следственные органы должны вынести решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела.

Instagram-аккаунт Михаила Светова был внесен Роскомнадзором в реестр страниц, содержащих запрещенный контент. Блогер публиковал в социальной сети фото полуобнаженных детей.

На своей станице в Twitter Светов сообщил, что получил повестку в Следственный комитет на 8 ноября и намерен явиться туда в назначенное время.

Twitter @msvetov

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец сбежавшей от педофила девочки поймал злоумышленника по горячим следам.