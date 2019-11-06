Видео едущего по мосту над дорогой самолета удивило соцсети

Движение самолетов по мосту, ведущему к третьей взлетно-посадочной полосе Шереметьево, продолжает поражать москвичей. Жители столицы активно публикуют видеозаписи, на которых воздушные суда проезжают над автомобильной дорогой.

В социальных сетях набирает популярность короткий ролик, на котором запечатлено, как самолет неспешно проезжает по мосту прямо над дорогой. По трассе в это время едут автомобили.

Трансферный мост и третья полоса аэропорта Шереметьево открылся 19 сентября — она принимает все виды воздушных судов, включая дальнемагистральные. Ширина взлетно-посадочной полосы — 60 метров, а длина — более трех километров. Ожидается, что нововведение позволит увеличить число взлетно-посадочных операций с 55 до 90 в час.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вылетевший из Томска во Вьетнам Boeing сел в Китае из-за технических проблем.