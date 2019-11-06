Агентов MI5 в Британии обвинили в похищениях, пытках и убийствах

Большой правительственный скандал разгорается в Британии. Сразу четыре правозащитные организации обратились в суд с просьбой проверить деятельность контрразведки — MI5.

По данным юристов, власти незаконно наделили агентов ведомства исключительными полномочиями. Им якобы можно похищать, пытать и даже убивать людей — и при этом избежать ответственности за свои преступления. Поскольку они продиктованы интересами национальной безопасности.

Правозащитники утверждают, что подобная политика проводится как минимум уже три десятилетия. И требуют ответов от правительства. Слушания в суде Лондона продлятся еще три дня.