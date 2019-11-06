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  4. Юлия Снигирь и Евгений Цыганов тайно поженились

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов тайно поженились

, 15:00 1 112

Молодоженов «разоблачил» Федор Бондарчук, обратив внимание на обручальное кольцо на правой руке актера.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, которые вместе уже почти пять лет и воспитывают общего сына, наконец официально поженились.

Как сообщает интернет-портал «7Дней.ру», бракосочетание прошло тайно, о нем знали только в самом близком окружении актеров.

В эфире программы «Кино в деталях» режиссер Федор Бондарчук, в какой-то момент обратил внимание, что у них обоих обручальное кольцо на правой руке.

«Меня раздражает, что ты также одет, как и я. И, потом, у тебя такое же кольцо, как у меня. Или уже у меня такое же кольцо, как у тебя, потому что чуть пораньше», — пошутил Бондарчук.

Однако Евгений Цыганов развивать эту тему дальше отказался.

«Не могу ничего сказать», — отрезал он.

Известно, что Цыганов и Снигирь познакомились в 2014 году во время съемок сериала «С чего начинается Родина». Актер тогда ушел от беременной седьмым ребенком супруги Ирины Леоновой. Официального подтверждения информации о свадьбе Цыганова и Снигирь пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о громкой свадьбе Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой, которая состоялась в Санкт-Петербурге в сентябре этого года.

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