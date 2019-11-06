Путин назвал главную задачу усовершенствованного вооружения России

Президент России Владимир Путин сообщил, что страна продолжит наращивать свой оборонный потенциал, однако при этом не будет никому угрожать. По словам главы государства, РФ готова сделать все от нее зависящее, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс. С таким заявлением российский лидер выступил на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских званий, пишет ФАН.

Путин отметил, что Москва поставит на боевое дежурство модернизированные системы гиперзвукового, лазерного и другого современного оружия, которые не имеют аналогов в мире. Главная задача разработки новейшего вооружения — гарантия безопасность с учетом растущих угроз, добил глава РФ.

«Мы готовы сделать все от нас зависящее для того, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс с учетом и наших новейших систем вооружения», — подчеркнул российский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны разъяснили задачи «Военно-строительной компании».