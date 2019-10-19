В Минобороны разъяснили задачи «Военно-строительной компании»

Создаваемая по указу президента РФ «Военно-строительная компания» призвана вывести военное строительство из коммерческого сектора и позволит избавиться от лишних подрядчиков и бюрократии. Об этом заявил РБК курирующий это направление заместитель министра обороны Тимур Иванов. Документ о создании ВСК Владимир Путин подписал в пятницу, 18 октября.

По словам Иванова, компания не имеет аналогов в России, ее будет невозможно обанкротить «под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции».

«На подготовительном этапе мы уже оптимизировали управленческий персонал военно-строительного комплекса, сократив его примерно на 30%», — рассказал замминистра.

По оценкам Тимура Иванова, на создание компании может уйти до трех месяцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о проведении во всех армейских подразделениях России Единого дня приемки военной продукции. Помимо техники и вооружения представители армии тщательно проверили также построенное для военных жилье и социальные объекты.