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В Минобороны разъяснили задачи «Военно-строительной компании»

, 5:21 28

Указ о создании ВСК Владимир Путин подписал 18 октября.

Фото: ТАСС/Геодакян Артем

Создаваемая по указу президента РФ «Военно-строительная компания» призвана вывести военное строительство из коммерческого сектора и позволит избавиться от лишних подрядчиков и бюрократии. Об этом заявил РБК курирующий это направление заместитель министра обороны Тимур Иванов. Документ о создании ВСК Владимир Путин подписал в пятницу, 18 октября.

По словам Иванова, компания не имеет аналогов в России, ее будет невозможно обанкротить «под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции».

«На подготовительном этапе мы уже оптимизировали управленческий персонал военно-строительного комплекса, сократив его примерно на 30%», — рассказал замминистра.

По оценкам Тимура Иванова, на создание компании может уйти до трех месяцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о проведении во всех армейских подразделениях России Единого дня приемки военной продукции. Помимо техники и вооружения представители армии тщательно проверили также построенное для военных жилье и социальные объекты.

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В Минобороны разъяснили задачи «Военно-строительной компании»

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