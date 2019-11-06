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Скончался выдающийся российский генетик Константин Скрябин

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Ученый ушел из жизни в ночь на 6 ноября на 72-м году жизни.

Фото: РИА Новости / Валерий Левитин

Выдающийся российский генетик Константин Скрябин скончался на 72- году жизни в ночь на 6 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии».

«Ушел из жизни академик Константин Георгиевич Скрябин — инициатор создания и Научный руководитель ФИЦ „Фундаментальные основы биотехнологии“ Российской академии наук, выдающийся ученый, автор многих открытий в области молекулярной биологии, блестящий организатор, активно участвовавший в выборе и реализации приоритетов государственной научно-технической политики», — говорится в некрологе.

Константин Скрябин родился в Москве в семье известных ученых-биологов Скрябиных и стал продолжателем династии, окончив биологический факультет МГУ имени Ломоносова. Он соавтор более 300 научных работ, в числе которых 64 изобретения.

В 1970-1980-х годах в Советском Союзе ученый стал одним из главных организаторов работ по расшифровке геномов живых организмов, а в 1991 года основал и возглавил Центр «Биоинженерия» РАН. Он участвовал в передовых исследованиях в области молекулярной биологии и генетической инженерии, результаты которых нашли практическое применение, работал над созданием генетических карт населения страны.

Академик Скрябин первым в мире определил полную первичную структуру генов, кодирующих рибосомную РНК эукариотического организма — дрожжей-сахаромицетов.

В марте 2019 года Константин Скрябин был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве обнаружен мертвым 85-летний академик РАН, профессор МФТИ Алексей Жижченко.

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