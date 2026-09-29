Умер один из основоположников геномики академик Евгений Свердлов

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 45 0

Ученый скончался на 89-м году жизни.

Умер академик Евгений Свердлов — причина смерти и биография

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Ушел из жизни советский и российский ученый, доктор химических наук, профессор, академик РАН Евгений Свердлов. Об этом сообщили в Российской академии наук.

Свердлов известен своими работами в области геномики, молекулярной биологии и исследований ДНК. Ему было 88 лет.

Выпускник химического факультета МГУ, он долгие годы трудился в Институте химии природных соединений Академии наук СССР. С 1988 по 2006 год возглавлял Институт молекулярной генетики РАН, а также руководил Центром геномных исследований в НИЦ «Курчатовский институт».

Научное наследие Свердлова связано с методами изучения генетического материала, анализом структуры и функций генов, развитием теоретических основ биотехнологии и созданием биотехнологических продуктов для медицины и сельского хозяйства.

Под его руководством создавались ключевые технологии функциональной и сравнительной геномики. В 2007–2012 годах Свердлов возглавлял межвузовский проект по разработке и внедрению в клиническую практику первых генно-терапевтических препаратов для лечения рака легкого и пищевода.

Лауреат Ленинской премии (1984), Государственной премии СССР (1981) и Государственной премии РФ (2015).

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