Умер один из основоположников геномики академик Евгений Свердлов

Ученый скончался на 89-м году жизни.
Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев
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Ушел из жизни советский и российский ученый, доктор химических наук, профессор, академик РАН Евгений Свердлов. Об этом сообщили в Российской академии наук.
Свердлов известен своими работами в области геномики, молекулярной биологии и исследований ДНК. Ему было 88 лет.
Выпускник химического факультета МГУ, он долгие годы трудился в Институте химии природных соединений Академии наук СССР. С 1988 по 2006 год возглавлял Институт молекулярной генетики РАН, а также руководил Центром геномных исследований в НИЦ «Курчатовский институт».
Научное наследие Свердлова связано с методами изучения генетического материала, анализом структуры и функций генов, развитием теоретических основ биотехнологии и созданием биотехнологических продуктов для медицины и сельского хозяйства.
Под его руководством создавались ключевые технологии функциональной и сравнительной геномики. В 2007–2012 годах Свердлов возглавлял межвузовский проект по разработке и внедрению в клиническую практику первых генно-терапевтических препаратов для лечения рака легкого и пищевода.
Лауреат Ленинской премии (1984), Государственной премии СССР (1981) и Государственной премии РФ (2015).
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