Академик РАН Жижченко найден мертвым в Москве

Ученый, доктор физико-математических наук Алексей Жижченко обнаружен мертвым на юго-западе Москвы. Профессора нашли в его квартире на улице Косыгина в субботу, 22 июня. Криминальный характер смерти не выявлен. Об этом сообщает MK.RU.

Алексей Жижченко — специалист в области научных телекоммуникаций и информационных систем в математике, доктор физико-математических наук, профессор Московского физико-технического института (МФТИ), академик РАН. За свою жизнь он написал порядка 50 научных работ, был награжден орденами и медалями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Марри Гелл-Манн, получивший в 1969 году Нобелевскую премию по физике, скончался на 90-м году жизни в США.