Академик РАН Жижченко найден мертвым в Москве

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85-летнего ученого обнаружили в его квартире на улице Косыгина в субботу, 22 июня.

Фото : Пятый канал

Ученый, доктор физико-математических наук Алексей Жижченко обнаружен мертвым на юго-западе Москвы. Профессора нашли в его квартире на улице Косыгина в субботу, 22 июня. Криминальный характер смерти не выявлен. Об этом сообщает MK.RU.

Алексей Жижченко — специалист в области научных телекоммуникаций и информационных систем в математике, доктор физико-математических наук, профессор Московского физико-технического института (МФТИ), академик РАН. За свою жизнь  он написал порядка 50 научных работ, был награжден орденами и медалями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Марри Гелл-Манн, получивший в 1969 году Нобелевскую премию по физике, скончался на 90-м году жизни в США.

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