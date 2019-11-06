Российскую саксофонистку не пустили в Японию за то, что она родилась в Крыму

Российскую саксофонистку Веронику Кожухарову не пустили на концерт в Японию из-за того, что она родилась в Крыму. Представители японской стороны потребовали от музыканта предоставить визу, полученную в Киеве, сообщает РИА Новости со ссылкой на композитора Александра Болдачева.

По словам коллеги, Вероника Кожухарова появилась на свет в Крыму в 1981 году. В 2014 году саксофонистка получила российский паспорт.

«Она всегда жила в Москве. Тем не менее, она попадает под эти ограничения, которые накладываются на жителей Крыма. Неожиданная для меня ситуация», — сказал Александр Болдачев.

Композитор выразил надежду, что недоразумение будет урегулировано на уровне МИД обеих стран и Вероника Кожухарова сможет отыграть с ним концерт.

«Я на данный момент как раз направляюсь в МИД, буду там узнавать сейчас все. Сегодня документы перешлют в МИД Японии, я надеюсь, что получится. У нас пока есть время до 15 числа, после мы должны выехать на концерт в Киото», — заключил Александр Болдачев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первые японские туристы посетили Кунашир.