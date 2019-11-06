«Неправда»: Адвокат экс-супруги Кержакова о том, что футболист подал на нее в суд

Адвокат первой жены футболиста Александра Кержакова Марии Головой прокомментировала распространившиеся в сети сведения о том, что нападающий «Зенита» подал третий иск в отношении бывшей супруги. По информации ряда СМИ, спортсмена якобы не устраивает размер алиментов, которые он задолжал Марии.

Однако, по словам юриста Головой, Кержаков не подавал на женщину в суд. На данный момент продолжается судебное разбирательство по искам, с которыми футболист обратился в инстанцию около полугода назад. Не о каких новых исках информации не поступало, уверяет Светлана Елисеева.

«По нашим сведениям, это неправда. Мы не обладаем информацией, что на Марию Кержакову кто-то подал в суд», — подчеркнула правозащитница.

Она добавила, что данный момент задолженность Кержакова по алиментам составляет прядка 13 миллионов рублей. Спортсмен хочет оспорить ее в суде, ссылаясь на то, что не располагает достаточными доходами.

«У Александра есть задолженность по алиментам — на момент подачи иска более 13 миллионов рублей. Он призывает ее снизить, ссылаясь на то, что, <…> у него нет возможности выплачивать эти алименты вообще. <…> Вторым судебным процессом Александр желает снизить размер будущих алиментов. <…> Александр хочет аннулировать данное соглашение и уменьшить алименты, которые должны выплачиваться в будущем», — пояснила адвокат Головой.

Елисеева также добавила, что на данный момент форварду «Зенита» запрещен выезд за границу, однако футболист намерен обжаловать это решение.

Что касается сведений об аресте счетов нападающего, то, по словам юриста, сейчас это никак не связано с судебным разбирательством по алиментам. По мнению правозащитницы, речь идет о счетах Кержакова как индивидуального предпринимателя, а не как физического лица.

Сам футболист, в свою очередь, также опроверг информацию о том, что подал иск в отношении Марии Головой. По его словам, его бывшая супруга сама подала на него в суд в январе этого года.

«Правда заключается в том, что еще в январе на меня моя первая жена подала в суд несколько исков. На протяжении долгого времени судебные заседания были, и буквально месяца полтора-два назад были вынесены судебные решения. И уже эти решения сейчас та сторона обжалует. Я никаких исков ни на кого не подавал», — подчеркнул спортсмен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Кержаков задолжал первой жене по алиментам более 13 миллионов рублей.