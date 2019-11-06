Кровля обрушилась прямо в квартиру старой трехэтажки в Москве. ЧП произошло в доме 1952 года постройки на Кронштадтском бульваре в Головинском районе столицы. Рухнувшая внушительная конструкция чудом не убила 48-летнего главу семейства, который прикован к постели.

По данным MK.RU, в коммунальщики с лета вели в доме ремонт крыши. Работы велись длительное время со значительными перебоями. Во время одного из таких перерывов, по невыясненным пока причинам, конструкция рухнула прямо в жилое помещение, образовав в потолке дыру площадью один квадратный метр.

Сейчас рабочие из управляющей компании пытаются устранить последствия произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что строящаяся гостиница обрушилась в Новом Орлеане.