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  4. Кровля обрушилась прямо в квартиру старой трехэтажки в Москве — видео

Кровля обрушилась прямо в квартиру старой трехэтажки в Москве — видео

, 21:15 Видео 64

Рухнувшая конструкция чудом не убила главу семейства, который прикован к постели.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Lausitznews.de/ Jens Kaczmarek v, 5-tv.ru

Кровля обрушилась прямо в квартиру старой трехэтажки в Москве. ЧП произошло в доме 1952 года постройки на Кронштадтском бульваре в Головинском районе столицы. Рухнувшая внушительная конструкция чудом не убила 48-летнего главу семейства, который прикован к постели.

По данным MK.RU, в коммунальщики с лета вели в доме ремонт крыши. Работы велись длительное время со значительными перебоями. Во время одного из таких перерывов, по невыясненным пока причинам, конструкция рухнула прямо в жилое помещение, образовав в потолке дыру площадью один квадратный метр.

Сейчас рабочие из управляющей компании пытаются устранить последствия произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что строящаяся гостиница обрушилась в Новом Орлеане.

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