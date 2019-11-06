Королева потеряла ребенка после слива в сеть интимных фото

Наташа Королева не стесняется откровенных концертных нарядов. Вместе с мужем Сергеем Глушко артистка эпатирует публику пикантными и местами пошлыми заявлениями.

Когда певица оказалась в центре громкого секс-скандала, поклонники не удивились и приняли это за пиар-ход. Только Королевой и Тарзану было не до шуток, сообщает журнал Starhit со ссылкой на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Instagram @koroleva__star

Четыре года назад Тарзан (сценическое имя Сергея Глушко) потерял телефон, в котором хранились весьма интересные и личные подробности интимной жизни семейной пары. На фотографиях Королева во всей красе — абсолютно голая, в различных вызывающих позах.

«Становится очень мерзко, когда люди говорят, что мы сами что-то опубликовали. Это были фотографии предназначенные сугубо для нашей пары. К себе в спальню я пускать не собиралась, а здесь в нее вторглись и очень некрасиво, грязно», — утверждает звезда.

Спустя три года, когда старые фото снова наделали шума, Королеву окружила новая волна ненависти.

«Говорили, Королева развратница, лишить ее звания заслуженной артистки. Я просто офигела. А в это время я нахожусь в положении. И тот нерожденный ребенок на совести тех людей, которые это заварили», — призналась артистка.

Несмотря на громкую историю, Наталья вместе с мужем смогли сохранить страсть в отношениях. Певица до сих пор радует Глушко интимными фотографиями, но к подобным экспериментам теперь подходит крайне аккуратно.

Ранее Тарзан восхитил поклонниц обнаженным накаченным телом.