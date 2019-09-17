«Греческий бог!» Тарзан восхитил поклонниц обнаженным накаченным телом

Бывший стриптизер 49-летний Сергей Глушко не устает демонстрировать поклонницам свое накаченное тело. В этот раз супруг Наташи Королевой разделся перед фанатками в Instagram буквально до трусов, чем привел поклонниц в восторг.

Откровенную фотографию Тарзан сопроводил научными рассуждениями.

«В лаборатории. Работаю…над разгадкой феномена корпускулярно-волнового дуализма света», — написал Глушко.

Екатерина Боярская призвала поклонников носить красное

Instagram @tarzan___official

Фанатки восхитились накаченным телом Тарзана, о чем рассказали в комментариях.

«Тело, как у бога греческого»;

«Боги, что за мужчина»;

«Редкое сочетание ума, харизмы, юмора, интеллекта, грации, обаяния и офигительной фигуры, завидуйте и подражайте, молодец»;

«Классные трусы, обалденная фигура, человек много тренируется», — написали пользовательницы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тарзан с голым торсом в образе индейца раззадорил поклонниц.