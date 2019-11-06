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Галустян рассказал, как торговал мороженым на пляже

, 17:50 138

Юморист дал интервью, в котором рассказал, как начиналась его карьера.

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Российский шоумен и юморист Михаил Галустян дал интервью газете Metro, в котором рассказал о начале творческого пути. Сейчас он — один из самых знаменитых артистов страны, однако, прежде, чем завоевать популярность, звезда мечтал стать таксистом и торговал мороженым.

В беседе с журналистами Галустян признался, что в детстве был довольно предприимчивым. Свой первый заработок он вложил в продвижение так называемого бизнеса. Однако попытка не удалась.

«Тогда первую „зарплату“ вложил в продвижение своего „бизнеса“. Пошел на молочный комбинат, взял ящик мороженого, продал его на пляже и на полученные деньги купил еще два ящика. Но жадность меня погубила: я ведь компаньона не прихватил и в итоге все не реализовал. Растаяло!» — вспомнил забавную историю шоумен.

В результате судьба Михаила сложилась таким образом, что он стал юмористом. Он постоянно развивается и совершенствуется в своей профессии: читает книги, смотрит фильмы, анализирует увиденное. Например, недавно он познакомился с текстом» «Искусство речи» Анны Петровой.

Впрочем, главным мотиватором для Галустяна остается семья. Все свое вдохновение он черпает оттуда. Причем работать шоумену приходится немало.

«В ноябре состоится премьера песни в исполнении моего альтер эго — СуперЖорика. <…>А еще скоро во всех телефонах появится мобильное приложение AvaTunes — благодаря технологии дополненной реальности звезда может оказаться где угодно. С ней можно спеть песню, записать поздравление, устроить флешмоб. А еще я пишу книгу», — рассказал о проектах Михаил.

Он добавил, что главное в любом деле — оставаться честным, порядочным и действовать по правилам совести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Галустян в образе Жорика Вартанова перепел «Алкоголичку».

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