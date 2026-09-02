Александр Морозов ответил на советы сделать ринопластику

Актер и юморист Александр Морозов, известный по шоу «Кривое зеркало», рассказал о реакции на предложения поклонников изменить внешность с помощью пластической операции. Артист заявил, что не собирается делать ринопластику, поскольку именно его необычный нос стал частью узнаваемого образа.

Морозов с юмором отнесся к советам подписчиков избавиться от этой особенности внешности.

«Мой прекрасный нос? Да как это может быть вообще? Это же всем носам нос! Это же единственное, что у меня осталось и чем можно гордиться», — заявил артист.

По словам юмориста, именно благодаря своей внешности он смог привлечь внимание в начале карьеры. Морозов отметил, что художественный руководитель «Кривого зеркала» Евгений Петросян запомнил его после просмотра видеозаписи выступления в 1998 году.

«Когда ему попалась видеокассета с моим выступлением в 1998 году, он меня как артиста по носу запомнил! По шнобелю! И вы хотите, чтобы я его изменил? Ни фига. Нет. Не будет этого. Все поменяю, все увеличу-уменьшу. Что хотите. Но нос трогать не буду», — подчеркнул Морозов.

При этом от других изменений во внешности артист не отказался. Он перенес операцию по пластике лица и сейчас проходит период восстановления. Через два дня после процедуры юморист показал подписчикам результат и в шутку сравнил свой внешний вид с «монгольским бьюти-Колобком».

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