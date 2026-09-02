«Это же всем носам нос!» — Александр Морозов ответил на советы сделать пластику

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 38 0

Артист не намерен отказываться от детали своего образа.

Что Морозов ответил подписчикам на советы сделать пластику

Фото: Юрий Самолыго/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Александр Морозов ответил на советы сделать ринопластику

Актер и юморист Александр Морозов, известный по шоу «Кривое зеркало», рассказал о реакции на предложения поклонников изменить внешность с помощью пластической операции. Артист заявил, что не собирается делать ринопластику, поскольку именно его необычный нос стал частью узнаваемого образа.

Морозов с юмором отнесся к советам подписчиков избавиться от этой особенности внешности.

«Мой прекрасный нос? Да как это может быть вообще? Это же всем носам нос! Это же единственное, что у меня осталось и чем можно гордиться», — заявил артист.

По словам юмориста, именно благодаря своей внешности он смог привлечь внимание в начале карьеры. Морозов отметил, что художественный руководитель «Кривого зеркала» Евгений Петросян запомнил его после просмотра видеозаписи выступления в 1998 году.

«Когда ему попалась видеокассета с моим выступлением в 1998 году, он меня как артиста по носу запомнил! По шнобелю! И вы хотите, чтобы я его изменил? Ни фига. Нет. Не будет этого. Все поменяю, все увеличу-уменьшу. Что хотите. Но нос трогать не буду», — подчеркнул Морозов.

При этом от других изменений во внешности артист не отказался. Он перенес операцию по пластике лица и сейчас проходит период восстановления. Через два дня после процедуры юморист показал подписчикам результат и в шутку сравнил свой внешний вид с «монгольским бьюти-Колобком».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.75
0.37 100.60
0.03
Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:19
Цены на газ в Европе продолжают расти на фоне дефицита поставок
15:15
Генпрокурор РФ Гуцан подписал соглашения с Мьянмой, Камбоджей и Таиландом на ВЭФ
15:07
Магнитные бури 3 сентября: чем удивит Солнце в начале осени
15:00
Крупнейшая в стране: Путин посетил верфь «Звезда» во Владивостоке
14:52
Извлекли по частям: мужчина подавился куском шашлыка и попал в больницу
14:42
Дружба культур: на ВЭФ открыли российско-китайскую выставку «Добрые соседи»

Сейчас читают

Только не вакцинация: в Европе не хотят признавать причину выросшей смертности
Как будут учиться и отдыхать школьники в учебном году 2026-2027
«Вмешаться? Наблюдать?» — Звезды на красной дорожке сериала «Трудно быть Богом»
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео