«Та-да-та-та-та!»: Галустян в образе Жорика Вартанова перепел «Алкоголичку»

Михаил Галустян насмешил подписчиков в Instagram исполнением песни своего коллеги-юмориста Александра Реввы. Комедиант перепел трек «Алкоголичка» на кавказский манер.

В своей версии песни Галустян добавил немного от образа Жорика Вартанова из проекта «Наша Russia». Артист перемежал строчки песни с собственными додумками и различными вокализами.

«Ты вся очарована, околдована, та-да-та-та-та! Я перед тобой стою, слова не говорю, тыщ-тыщ-тыщ!» — поет Михаил.

При этом артиста и самого пробирает смех — несколько раз он прерывает креативное исполнение, чтобы похохотать и отдышаться. Как поясняет в описании поста юморист, это архивное видео, которым поделилась супруга Реввы — Анжелика. В комментариях поклонники Галустяна признались, что на их взгляд, эта кавер-версия в разы лучше оригинала.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Михаил Галустян повеселился в компании четырех «кошечек».