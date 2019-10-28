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  4. «Та-да-та-та-та!»: Галустян в образе Жорика Вартанова перепел «Алкоголичку»

«Та-да-та-та-та!»: Галустян в образе Жорика Вартанова перепел «Алкоголичку»

, 7:50 Видео 215

Юморист добавил кавказского колорита в популярную песню.

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Фото, видео: Instagram @m_galustyan

Михаил Галустян насмешил подписчиков в Instagram исполнением песни своего коллеги-юмориста Александра Реввы. Комедиант перепел трек «Алкоголичка» на кавказский манер.

В своей версии песни Галустян добавил немного от образа Жорика Вартанова из проекта «Наша Russia». Артист перемежал строчки песни с собственными додумками и различными вокализами.

«Ты вся очарована, околдована, та-да-та-та-та! Я перед тобой стою, слова не говорю, тыщ-тыщ-тыщ!» — поет Михаил.

При этом артиста и самого пробирает смех — несколько раз он прерывает креативное исполнение, чтобы похохотать и отдышаться. Как поясняет в описании поста юморист, это архивное видео, которым поделилась супруга Реввы — Анжелика. В комментариях поклонники Галустяна признались, что на их взгляд, эта кавер-версия в разы лучше оригинала.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Михаил Галустян повеселился в компании четырех «кошечек».

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