  1. Пятый канал
  4. «Сумасшедший!» Актер МХАТ им. Горького рассказал, как его избил новый худрук

«Сумасшедший!» Актер МХАТ им. Горького рассказал, как его избил новый худрук

, 19:21 Эксклюзивное интервью 155

Николай Сахаров заявил — он подаст на обидчика в суд.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Владимир Федоренко, mxat-teatr.ru

Актер МХАТ им. Горького Николай Сахаров заявил, что подаст в суд на нового худрука театра Эдуарда Боякова из-за нанесенных ему побоев. Артист рассказал о подробностях инцидента 5-tv.ru.

Николай Сахаров утверждает, что накануне происшествия его и коллег вызвали в театр на сбор труппы. Чуть позже руководство сообщило — не все актеры должны явиться на совещание. В списке «неприглашенных» оказался и потерпевший. Однако несмотря на все, он решил идти на встречу.

«Я вхожу в театр. Мне преграждают дорогу. Толкают. Говорят: „Не ходи туда“. Препираемся мы. Поворачиваюсь — Бойков все это снимает. Я тоже все снимал. Он меня берет и по щеке похлопывает. Я ему говорю: „Не надо меня трогать“. И тут он меня ударяет, царапает щеку, телефон падает!» — поделился актер.

По словам Николая Сахарова, его худрук Эдуард Бояков может держать на него давнюю обиду. Некоторое время назад артист написал о начальнике довольно жесткую статью в газету.

«Я написал чистую правду, жесткую. Он это видел. И мне сказали, что он очень рассержен на меня. Видимо он меня увидел, и его „вставило“. Я много чего написал. Во-первых, о его определенной наклонности, нетрадиционной. О том, что он йогой занимается в театре. И артисты „йогнулись“ — скаламбурил», — поведал потерпевший.

Сахаров утверждает, что обязательно подаст в суд на обидчика.

«Побои снял. Ну, там царапина. Но видно. По лицу-то проехал. Я подам на него в суд. Фигура должна возглавлять театр! А он — никто. Откуда вылез? Теперь он сумасшедший совершенно», — уверен столичный актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.59
0.34 70.43
0.01
Гороскоп на 6 ноября: Львы, настало время пить шампанское!

Последние новости

20:05
Сергей Лазарев попросил поклонников не покупать ему цветы
19:57
Сергей Жуков начал стихотворный баттл с Big Baby Tape — фото
19:49
Три несовершеннолетние девочки забеременели в детдоме в Челябинской области
19:44
Иркутские власти «халтурят» в ликвидации последствий наводнения
19:36
Звезды «Дома-2 Виктор Литвинов и Татьяна Мусульбес официально развелись
19:30
Анджелина Джоли призналась в зависимости от Брэда Питта

Сейчас читают

Умер заслуженный артист Александр Михайлов
Кадры с места ночного боя на заставе на таджикско-узбекской границе — фото 18+
Директор Борисоглебского мясокомбината застрелил на охоте своего водителя

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев