«Сумасшедший!» Актер МХАТ им. Горького рассказал, как его избил новый худрук

Актер МХАТ им. Горького Николай Сахаров заявил, что подаст в суд на нового худрука театра Эдуарда Боякова из-за нанесенных ему побоев. Артист рассказал о подробностях инцидента 5-tv.ru.

Николай Сахаров утверждает, что накануне происшествия его и коллег вызвали в театр на сбор труппы. Чуть позже руководство сообщило — не все актеры должны явиться на совещание. В списке «неприглашенных» оказался и потерпевший. Однако несмотря на все, он решил идти на встречу.

«Я вхожу в театр. Мне преграждают дорогу. Толкают. Говорят: „Не ходи туда“. Препираемся мы. Поворачиваюсь — Бойков все это снимает. Я тоже все снимал. Он меня берет и по щеке похлопывает. Я ему говорю: „Не надо меня трогать“. И тут он меня ударяет, царапает щеку, телефон падает!» — поделился актер.

По словам Николая Сахарова, его худрук Эдуард Бояков может держать на него давнюю обиду. Некоторое время назад артист написал о начальнике довольно жесткую статью в газету.

«Я написал чистую правду, жесткую. Он это видел. И мне сказали, что он очень рассержен на меня. Видимо он меня увидел, и его „вставило“. Я много чего написал. Во-первых, о его определенной наклонности, нетрадиционной. О том, что он йогой занимается в театре. И артисты „йогнулись“ — скаламбурил», — поведал потерпевший.

Сахаров утверждает, что обязательно подаст в суд на обидчика.

«Побои снял. Ну, там царапина. Но видно. По лицу-то проехал. Я подам на него в суд. Фигура должна возглавлять театр! А он — никто. Откуда вылез? Теперь он сумасшедший совершенно», — уверен столичный актер.

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