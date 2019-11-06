Эксперт по имиджу разобрала страстный образ Безруковой

Актриса Ирина Безрукова предстала на новом фото в образе Кармен. Элегантное красное платье с открытыми плечами и туфли цвета нюд, эффектно подчеркнули образ Ирины. Однако стилист Елена Бестави раскритиковала платье актрисы, пишет Teleprogramma.pro.

«Такое настроение))», — подписала снимок актриса.

Instagram @irina_bezrukova_official

Эксперт по имиджу считает, что такие вырезы на плечах уже вышли из моды. Кроме того, Ирине не совсем подходит такой яркий цвет наряда.

«Красное платье с воланами ассоциативно напоминает нам образ Кармен. Если следовать ассоциации, то такой наряд подошел бы женщине с резкими чертами лицами жгучей и страстной испанки. Здесь мы такого не видим. А вот воланы Ирине пойдут, но в другом цвете. Туфли же выбраны идеально, нюдовая обувь — это из аристократического стиля. Если присмотреться к высшему свету в Европе, то он частенько выбирает именно такие», — цитирует слова эксперта прокомментировала Елена Бестави.

Однако фолловеры не согласились с мнением стилиста и сами оценили образ знаменитости.

«Очень люблю красный, имею в гардеробе. Вам очень красиво в красном!!!»;

«Вам очень идет красный цвет!»;

«Вам идет любой цвет, вы красавица, но красный просто идеален. Ирина вы эталон женственности», — подчеркнули подписчики актрисы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Жасмин вызвала интерес у подписчиков фотографией в летнем платье.