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В ДНР предложили новую дату отвода сил в Петровском

, 3:28 Эфирная новость 10

В случае успешного проведения заседания контактной группы силы народной милиции ДНР будут готовы приступить к практической части возобновленного разведения уже 9 ноября.

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Фото, видео: ТАСС / Валентин Спринчак, 5-tv.ru

Разведение сил в Донбассе — вновь под вопросом. Украинские власти ранее согласились отвести технику от села Петровское 8 ноября. Но сейчас говорят уже о девятом числе. Вину перекладывают на ДНР, мол не соблюдают режим тишины, хотя сотрудники ОБСЕ фиксируют обстрелы населенных пунктов именно со стороны ВСУ и нацбатов.

Тем временем, в Золотом, где разведение сил все-таки состоялось, хотя и не с первой попытки, обе стороны приступили к разминированию территории. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин расскажет подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на Украине назвали новую дату отвода сил в Петровском.

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