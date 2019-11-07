В ДНР предложили новую дату отвода сил в Петровском

Разведение сил в Донбассе — вновь под вопросом. Украинские власти ранее согласились отвести технику от села Петровское 8 ноября. Но сейчас говорят уже о девятом числе. Вину перекладывают на ДНР, мол не соблюдают режим тишины, хотя сотрудники ОБСЕ фиксируют обстрелы населенных пунктов именно со стороны ВСУ и нацбатов.

Тем временем, в Золотом, где разведение сил все-таки состоялось, хотя и не с первой попытки, обе стороны приступили к разминированию территории. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин расскажет подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на Украине назвали новую дату отвода сил в Петровском.