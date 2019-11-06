Как смартфоны шпионят за своими пользователями

Любая умная техника: смартфоны, планшеты, телевизоры, даже чайники — все потенциальные шпионы. Микропроцессоры, которые есть в каждом такой устройстве имеют уязвимость. Она позволяет установить специальную программу, которая передает любые данные, даже подслушивает.

Это в своей лаборатории удалось сделать специалистам российской компании-разработчика систем безопасности, они поделились новостью с «Известиями». Если техника может шпионить, не делает ли она это уже. Этим вопросом озадачился корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что МВД установит глушители сотовой связи в тюрьмах.