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МВД установит глушители сотовой связи в тюрьмах

, 8:16 Эфирная новость 86

Силовики хотят снизить количество преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Heinz-Dieter Falkenstein, 5-tv.ru

На зоне — вне зоны доступа. В Госдуму отправили на рассмотрение законопроект о блокировке сотовой связи для заключенных. Операторов обяжут прекратить обслуживание абонентов, если на этом будут настаивать руководители исправительных учреждений.

Авторы инициативы рассчитывают, что это поможет серьезно сократить число преступлений в стране. Ведь ежегодно изымается около 60 тысяч телефонов, хотя пользоваться ими в колониях запрещено не только заключенным, но и сотрудникам.

С помощью них отбывающие наказание могут не только совершать разные мошенничества, но и давить на свидетелей и координировать действия преступных группировок на воле.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «хама на Hammer» приговорили к 17 годам тюрьмы за изнасилование дочери.

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