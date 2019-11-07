Где лучше менять резину, что делать, если колесо отвалилось и как возместить убытки?

Жительница Казани едва не стала жертвой торопливого шиномонтажа — на станции ей забыли закрепить колеса после замены резины, женщина не проехала и ста метров, как попала в ДТП. Сейчас по всей России идет авральное переобувание автомобилей. И попасть в похожую ситуацию — проще простого. Как обезопасить себя, как управлять автомобилем, если все-таки отвалилось плохо закрепленное колесо, и как потом получить компенсацию за ремонт, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как накачать колесо с помощью огнетушителя.