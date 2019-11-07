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  4. Где лучше менять резину, что делать, если колесо отвалилось и как возместить убытки?

Где лучше менять резину, что делать, если колесо отвалилось и как возместить убытки?

, 4:59 Эфирная новость 21

Даже такая мелочь как неправильно закрученный болт может привести к серьезным последствиям. Число аварийных ситуаций возрастает в межсезонье, когда автовладельцы едут в сервисы переобувать машины.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

Жительница Казани едва не стала жертвой торопливого шиномонтажа — на станции ей забыли закрепить колеса после замены резины, женщина не проехала и ста метров, как попала в ДТП. Сейчас по всей России идет авральное переобувание автомобилей. И попасть в похожую ситуацию — проще простого. Как обезопасить себя, как управлять автомобилем, если все-таки отвалилось плохо закрепленное колесо, и как потом получить компенсацию за ремонт, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как накачать колесо с помощью огнетушителя.

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