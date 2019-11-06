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  4. Задержанный по подозрению в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии отпущен после допроса

Задержанный по подозрению в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии отпущен после допроса

, 20:56 Эксклюзивное видео 111

По данным силовиков, Алихан Осканов проходил в числе подозреваемых.

Фото: 5-tv.ru

Задержанный несколько часов назад по подозрению в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве Алихан Осканов отпущен после допроса.

Как стало известно 5-tv.ru, 52-летний мужчина проходил в числе подозреваемых. После проведенной беседы был отпущен.

Мужчина заявил, что его задержали утром и только через несколько часов привезли для разговора.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат были убиты 2 ноября вечером на юго-западе Москвы. На опубликованных ранее карах видно, что киллер подошел к стоящему на улице главе ЦПЭ Ингушетии и выстрелил практически в упор, а потом расстрелял выбежавшего из автомобиля брата Эльджаркиева. Оба погибли на месте.

В столице был введен план «Перехват», но задержать злоумышленников не удалось. Расследование продолжается. Возбуждено уголовное дело по статье — «Убийство двух и более лиц».

Как сообщалось, в федеральный розыск объявлен 45-летний Курейш Картоев. Предварительно он направился из столицы в направлении Хасавюрта.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео задержания Алихана Осканова.

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